Piątka Kaczyńskiego. Prezydent Duda: Popieram działania, które wspierają ludzi

- Moim, naszym - jako ludzi, którzy sprawują władzę - podstawowym obowiązkiem jest dbać o to, żeby ludziom żyło się coraz lepiej, żeby standard życia w Polsce się podnosił. Jeżeli są tworzone takie rozwiązania prawne, które powodują wsparcie dla ludzi, także oczywiście jeżeli to wsparcie ma charakter socjalny, to ja uważam to za działania prospołeczne - powiedział prezydent Andrzej Duda.