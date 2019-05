Protest medyków powraca. "Rząd nas oszukał". W czerwcu wielka manifestacja

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i przynależne do niego Porozumienie Rezydentów szykują wielką manifestację w stolicy. Domagają się zaprzestania finansowania "nowej Piątki" PiS i przekazania środków na ochronę zdrowia. Twierdzą też, że zostali przez rząd oszukani w sprawie zwiększania nakładów na ochronę zdrowia z PKB.

OZZL – powołując się na badania własne opinii publicznej oraz przeprowadzone na panelu Ariadna – wskazuje, że większość Polaków uważa, że pierwszym celem, który powinien być sfinansowany z budżetu państwa, jest likwidacja kolejek do leczenia. Jak podkreślają - cel ten "wygrywa" z każdym elementem "nowej piątki" PiS.

"Wybierając finansowanie 'piątki' zamiast ochrony zdrowia rządzący - pośrednio - skazują tysiące Polaków rocznie na śmierć i jeszcze więcej na cierpienie" – czytamy w komunikacie OZZL.

Obejrzyj: Brak lekarzy w Polsce to efekt decyzji sprzed 10 lat. Balicki wskazuje na problem

Związek zwrócił się do rządu o przekierowanie pieniędzy z "piątki Kaczyńskiego" na likwidację kolejek do leczenia w publicznej ochronie zdrowia. Szef OZZL odniósł się też do rządowych obietnic wobec lekarzy rezydentów.

- Trzeba zwiększyć finansowanie opieki zdrowotnej i zacząć zajmować się nią poważnie, czyli znaleźć jakiś model, do którego będziemy dążyć. Model, który będzie uzgodniony ze środowiskami medycznym, ale i samorządami czy prywatnymi właścicielami – mówi w rozmowie z money.pl przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel.

- Takiego modelu nie ma. Gdyby zapytać ministra zdrowia, jak ma wyglądać docelowy system opieki zdrowotnej, to on nie powie, bo nie wie. Nikt tego nie wie – stwierdza.

- Rząd nas oszukał. Właściwie nie nas, tylko pacjentów. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB chce odnieść do poziomu PKB sprzed dwóch lat. W taki sposób osiągnięcie 6 proc. nigdy nie będzie możliwe – podkreśla szef OZZL.

- Rządzący muszą się z tego wycofać, bo to jest oszukiwanie ludzi. Tym bardziej, że w przypadku armii odnieśli 2 proc. PKB do bieżącego wskaźnika - dodaje w rozmowie z money.pl Krzysztof Bukiel.

Poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia o komentarz dot. zarzutów lekarzy oraz odniesienia się do ich postulatów. Czekamy na odpowiedź.

6 proc. z PKB? To fikcja

Lekarze mają wsparcie pracodawców. "Zapisane przez Ministerstwo Finansów (w przedstawionym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022) wydatki na zdrowie w 2030 r. mają wynieść 4,5 proc. PKB, a po dołączeniu wydatków na opiekę długookresową może osiągną 5,2 proc." - czytamy w komunikacie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

"Gdyby nadal sumować te wartości - choć MF je rozdziela - to mityczne 6 proc. PKB osiągniemy dopiero w 2050 r." - czytamy dalej w opinii Pracodawców RP.

Dlatego lekarze organizują manifestację "Czas na zdrowie!". Chcą pokazać, co powinno być "tematem numer jeden w nadchodzących wyborach".

Wielka manifestacja ma odbyć się 1 czerwca w Warszawie. – Będzie to przede wszystkim walka o nakłady na służbę zdrowia oraz o to, by rząd przygotował jakiś projekt ochrony systemu zdrowia – mówi nam szef OZZL Krzysztof Bukiel.

- Jeśli pojawi się taki projekt, musi się znaleźć w nim element dotyczący wynagrodzeń. I to nie tylko chodzi o to, jaka będzie ich wysokość, tylko jaki będzie sposób wynagradzania – dodaje.

- Dzisiaj nie ma ustalonego sposobu. Właściwie pensje rosną od protestu do protestu. Te podwyżki ministra Szumowskiego dla lekarzy specjalistów obowiązują tylko do roku 2020. Jeśli nic się nie wydarzy to one spadną. Chodzi o to, żeby wypracować system trwałego wynagradzania – podsumowuje przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel.

Czytaj także: Utrata jednego lekarza zaważyła na istnieniu trzech oddziałów

"Mamy 500+, mamy emeryturę+, mamy nawet krowę+. Ostatecznie jedyne, co się liczy, to zdrowie+" - zachęcają do udziału w proteście lekarze rezydenci, zapowiadając powrót protestu medyków.

"W tym roku odebrano pacjentom 10 mld zł! Nie zgadzamy się na oszczędzanie na zdrowiu! Przyjdź i wyraź swój sprzeciw: 1 czerwca, godz. 13:00, Warszawa! Detale niebawem, zapraszajcie znajomych!" – napisali w opisie wydarzenia lekarze z OZZL.

Odpowiedzialność rządu

Rząd postępujący odpowiedzialnie i troszczący się o rozwój kraju to taki, który tworzy skuteczny system zdrowia (zdaniem 57 proc. badanych) i edukacji (36 proc. badanych) - wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Podziel się (Panel Ariadna)

Badani Polacy w odpowiedzi na pytanie "Jakie działania powinien podejmować każdy rząd, abyś mógł uznać, że postępuje odpowiedzialnie i troszczy się o rozwój kraju?" najczęściej zaznaczali odpowiedź: tworzenie skutecznego systemu zdrowia.

Imperium Jerzego Z. się chwieje. Prokuratura stawia znachorowi zarzuty

Co więcej, tworzenie skutecznego systemu służby zdrowia zostało wskazane jako najważniejsze odpowiedzialne działanie rządzących zarówno przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości (56 proc.), jak i Koalicji Europejskiej (64 proc.).

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące