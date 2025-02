Pierwsza salwa w nowej wojnie handlowej. Jakie produkty USA objęły cłami?

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że nowe stawki celne zaczęły obowiązywać od soboty 1 lutego . Dodała też, że Donald Trump rozważa również wprowadzenie dodatkowej 10-procentowej opłaty na wszystkie towary importowane do Stanów Zjednoczonych.

Towary objęte cłami warte setki miliardów dolarów

Na produkty z Kanady obowiązuje cło w wysokości 25 proc. Mniejszą stawką objętą są jedynie: gaz, energia elektryczna oraz ropa naftowa. W tym wypadku cło ma wynieść 10 proc. Wartość ostatniego z surowców, sprowadzonego przez USA do Kanady w zeszłym roku, wynosi niemal 100 mld dol.

Auta, alkohole, elektronika

W przypadku produktów z Meksyku eksperci cytowani przez AP zwracają uwagę, że południowy kraj jest dla USA liczącym się eksporterem samochodów i części samochodowych. Wielkość rynku sięga rocznie ok. 150 mld dol. Cła uderzyły też w alkohole. W przypadku popularnej tequili wielkość importu do USA z Meksyku sięga ok. 5 mld dol.