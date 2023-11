PiS będzie się patrzył Tuskowi na ręce. Powstanie "Zespół Pracy Państwowej"

- Jeśli będziemy opozycją, a wszystko na to wskazuje, t o będziemy rozliczać rząd z obietnic wyborczych. CPK będzie papierkiem lakmusowym – jeżeli ten projekt zostanie anulowany, to będzie świadczyć o tym, że mamy zewnętrzny rząd - powiedział na antenie RMF FM minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk .

PiS będzie pilnował realizacji obietnic wyborczych

- Będziemy bardzo skrupulatnie i konsekwentnie prosili, domagali się, żądali realizacji zapowiedzi, jakie Donald Tusk i jego koledzy złożyli w czasie kampanii wyborczej. Będę czekała przede wszystkim na podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. oraz zerowy kredyt. To jest to, na co czekają ludzie. Są to rozwiązania bardzo korzystne i na pewno za tym zagłosujemy - oświadczyła w środę w TVP Info była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.