PiS chce zmienić prawo, które dotknie 10 mln Polaków. Rząd ma już gotowy projekt

Jarosław Kaczyński podczas spotkania z sympatykami w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim zapowiedział przeprowadzenie zmian w systemie spółdzielczości mieszkaniowej. Prezes PiS stwierdził m.in., że wadą spółdzielni jest to, że one się same nadzorują, choć przyznał zarazem, że dziś nie ma możliwości poddać ich "pełnemu nadzorowi państwa".