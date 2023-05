PiS ma kolejną obietnicę. Premier zapowiada 1000 nowych hal sportowych

Rząd obiecuje 1000 hal sportowych

- Bardzo mocno inwestujemy w sport. Spotkałam się z kibicami Chorzowa, Rakowa, z decydentami tych klubów. Zadeklarowałem wsparcie dla polskich klubów, po to, aby one osiągały jak najlepsze sukcesy - powiedział Morawiecki.

Do tego, jak wskazał, musi być odpowiednia infrastruktura sportowa, by jak najlepiej kształcić młodzież.

800 plus i darmowe autostrady

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze 500 Plus zostanie podniesione do 800 zł. Od nowego roku wprowadzone mają zostać bezpłatne leki dla osób 65 plus oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kolejna obietnica to zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.