PiS uderza w rząd Tuska. Upomina się o pensje nauczycieli

Błaszczak przytoczył na konferencji prasowej w Warszawie - jak mówił - słowa Donalda Tuska z kampanii wyborczej 2023 r.: "każdy polski nauczyciel i każda polska nauczycielka dostaną podwyżkę do (wynagrodzenia) zasadniczego o minimum 1500 zł ".

PiS walczy o pieniądze dla nauczycieli

Jego zdaniem "mamy do czynienia z cynizmem, hipokryzją, oszustwem". - Domagamy się tego, by postulaty były spełniane - podkreślił dodając, że podwyżka powinna wynosić minimum 1500 zł do zasadniczego wynagrodzenia.