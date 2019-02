PIT 2019. Ważne zmiany dla podatników. Sprawdź, co się zmienia i komu przysługują ulgi

Tegoroczne rozliczenie z fiskusem będzie wyjątkowe. Ministerstwo Finansów przygotowało Polakom sporo nowości. Niewątpliwie najważniejszą zmianą jest to, że sam fiskus przygotuje gotowe do wysłania deklaracje podatkowe milionów Polaków.

Rusza program "Twój e-PIT", dzięki któremu można rozliczyć się błyskawicznie. Praktycznie każdy znajdzie swoje roczne zeznanie na portalu podatkowym: podatki.gov.pl. Dzieje się to na mocy nowej ustawy. Każdy pracodawca miał czas do końca stycznia, by przesłać PIT-y swoich pracowników do skarbówki. Dane przeniesiono na rządowy portal internetowy, tam podatnik znajdzie swój PIT już od 15 lutego.