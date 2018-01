Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER W rozliczeniach PIT za rok 2017 pojawiło się klika znaczących zmian

W rozliczeniu PIT 2017/2018 pojawia się kilka ważnych zmian. Dotyczą one zarówno osób rozliczających się według zasad ogólnych, jak i przedsiębiorców.

Najważniejsze zmiany w rozliczeniu PIT 2017/2018

Osoby rozliczające PIT za 2017 rok według zasad ogólnych powinny pamiętać o trzech fundamentalnych zmianach. Pierwsza z nich to wycofanie formularzy PIT-40 i PIT-12, a co za tym idzie możliwości rozliczenia pracownika przez pracodawcę. Zmianie w rozliczeniu za 2017 rok nie podlega formularz PIT-40A, na którym sprawozdanie w imieniu emeryta czy rencisty składa urząd rentowy.

Inna ważna zmiana w rozliczeniu PIT za 2017 rok to wyższa kwota wolna od podatku przy rozliczeniu według zasad ogólnych, czyli na formularzu PIT-36 albo PIT-37. W poprzednich latach wynosiła ona 3091 zł, natomiast w odniesieniu do roku podatkowego 2017 wzrosła do:

6600 zł dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 6600 zł;

6600 zł – 3091 zł dla podstawy od 6600 zł do 11 000 zł;

3091 zł dla podstawy od 11 000 zł do 85 528 zł;

3091 zł – 1 zł dla podstawy od 85 528 zł do 127 000 zł;

0zł dla podstawy przekraczającej 127 000 zł.

Warto pamiętać o kolejnych zmianach w rozliczeniu za 2018 rok. Kwota wolna od podatku będzie bowiem jeszcze wyższa i wyniesie 8000 zł.

W rozliczeniu PIT za rok 2017 wzrosła także kwota zmniejszająca podatek. W poprzednich latach podatkowych kwota ta była stała i wynosiła 556,02 zł. W myśl zmiany w roku 2017 wzrasta natomiast do 1188 zł, ale jej wysokość zależna jest od wartości podstawy obliczenia podatku. Im podstawa jest wyższa, tym niższa jest kwota zmniejszająca podatek.

Rok podatkowy 2017 był ostatnim, w którym obowiązywał limit kosztów uzyskania przychodów w wysokości 42 764 zł dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną z przeniesieniem praw autorskich. Według zmian w rozliczeniu PIT za 2018 rok wzrośnie on o 100 proc. i będzie wynosił 85 528 zł.

Zmiany dotyczące ulg w rozliczeniu PIT 2017/2018

W corocznych deklaracjach podatkowych stosować można różnego rodzaju ulgi. Zmiany w rozliczeniu PIT 2018 dotyczą między innymi ulgi z racji oddania krwi lub jej składników. Do tej pory obowiązywała stała stawka 130 zł za litr krwi, osocza lub krwinek płytkowych, czerwonych albo białych. Aktualnie istnieje pewna specyfikacja. Litr krwi to 350 zł ulgi podatkowej, a przy tym równoważnik 3 litrów osocza, 2 donacji krwinek płytkowych lub czerwonych, a także 0,5 donacji krwinek białych.

Znaczące zmiany w rozliczeniu PIT za 2017 rok odnoszą się także do ulgi z racji działalności badawczej i rozwojowej. W poprzednich latach przedsiębiorcy mogli korzystać z odliczenia ulgi w wysokości 30 proc. przy kosztach osobowych i 20 proc. przy pozostałych kosztach. W roku podatkowym 2017 próg ten podniesiono do 50 proc. dla obu typów kosztów. W celu zastosowania ulgi B+R należy do deklaracji PIT-36 albo PIT-36L dołączyć załącznik PIT-BR.

Kolejna zmiana dotycząca ulg w rozliczeniu PIT obowiązuje co prawda od 1 stycznia 2018 roku, ale można ją zastosować już w deklaracji za rok 2017. Zakłada ona, że wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego lub sygnalizującego będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości maksymalnie 2280 zł z racji wydatków na psa. Poza tym odliczeń można dokonać także od wydatków na samochód, z którego korzysta osoba niepełnosprawna niezależnie od przyczyny (wcześniej był to tylko transport na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne). Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać również osoba utrzymująca niepełnosprawnego, będąca z nim spokrewniona lub spowinowacona, ale rozliczająca się z urzędem skarbowym wyłącznie w formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Kolejną kwestią są zmiany dotyczące zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub jednostek samorządowych. Zmiana w rozliczeniu PIT za 2017 rok zakłada konieczność ujęcia w deklaracji podatkowej tej części dotacji na gospodarczą działalność pozarolniczą, która została przeznaczona na wynagrodzenie dla prowadzącego ją przedsiębiorcy.

Zmiany w rozliczeniu PIT 2017/2018 – działalność rolnicza

Ustawodawca przewidział także korzystne zmiany w rozliczeniu PIT za 2017 rok w przypadku osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą. Z podatku została bowiem zwolniona sprzedaż produktów roślinnych lub zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, jeśli zysk z niej nie przekracza w skali rocznej 20 000 zł. Rolnik w takim przypadku nie musi wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, a jeśli dochód ze sprzedaży będzie większy niż zakładany limit, rozliczenie dotyczyć będzie jedynie osiągniętej nadwyżki. Zmiany w rozliczeniu z fiskusem zakładają jednak cztery warunki, których spełnienie decyduje o możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania: rolnik musi prowadzić ewidencję sprzedaży, a sama sprzedaż ma odbywać się w miejscu wytworzenia produktów lub na targowisku, bez pośrednictwa osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej, odbiorcami mają być natomiast osoby prywatne, które produkt wykorzystają na potrzeby niekomercyjne.

Zmiany w rozliczeniu PIT 2017/2018 a podatnicy-nierezydenci

Zmiany w rozliczeniu PIT 2017/2018 powinni monitorować także podatnicy-nierezydenci, czyli osoby, których centrum interesów gospodarczych i osobistych nie jest Polska. W ich przypadku rozszerzono listę okoliczności zobowiązujących do złożenia deklaracji podatkowej. Dodano bowiem dochody z:

papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Polski;

przeniesienia własności udziałów w spółce lub uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarejestrowanym w Polsce, tytułu należności regulowanych przez jednostki organizacyjne albo osoby prawne, a także osoby fizyczne osadzone na terytorium Polski.

Zmiany w rozliczeniu 2017/2018 w transakcjach między przedsiębiorcami

W rozliczeniu podatkowym za 2017 pojawiły się zmiany dotyczące transakcji między przedsiębiorcami. Od tego właśnie roku transakcje gotówkowe na kwoty wyższe niż 15 000 zł nie są brane pod uwagę przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to zwiększenie dochodu, a więc także wyższy podatek dochodowy. Nie dotyczy to transakcji przelewem bankowym.

Zmiana w rozliczeniu za rok 2017 dotyczy także konieczności sporządzania trzystopniowej dokumentacji podatkowej, w której muszą znaleźć się transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami osadzonymi w krajach prowadzących szkodliwą politykę podatkową. Stopnie dokumentacji zależą od wartości wykonywanych transakcji oraz przychodów i kosztów jednostek, które je prowadzą. Podstawowy próg to 2 mln euro.