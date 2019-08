PKB Polski nie niższe niż prognozuje KE. "Jesteśmy atrakcyjni dla inwestorów zagranicznych"

- W lipcu Komisja Europejska ponownie podniosła prognozę wzrostu dla Polski, tym razem do 4,4 proc. w odniesieniu do 2019 roku. To charakterystyczne dla Polski, że międzynarodowe instytucje pod wpływem rzeczywistości nierzadko zmuszane są rewidować w górę swoje projekcje. To pokazuje, że Polska ma spory potencjał, który bywa niedoszacowany - podkreśla Elżbieta Mączyńska, szefowa PTE.