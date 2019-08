Inflacja będzie rosnąć a PKB zwalniać. NBP pozostanie niewzruszony

Oceniają, że poziom 4 proc. może być też ważny w kontekście PKB. "Uważamy, że polska gospodarka będzie stopniowo zwalniać w kolejnych kwartałach, do około 4 proc. w czwartym kwartale i średnio 4,3 proc. w 2019, pod wpływem pogarszającej się koniunktury za granicą i wewnętrznych ograniczeń podażowych".

W odniesieniu do PKB podkreślają, że krajowa gospodarka jest wciąż odporna na spowolnienie za granicą. Szczególnie biorąc pod uwagę, że w czerwcu były wyjątkowo słabe wyniki. "Słabszy złoty i niższe rentowności obligacji oznaczają, że warunki finansowe w Polsce stają się luźniejsze. To wraz z pakietem fiskalnym i relatywnym spadkiem kosztów pracy powinno dalej chronić polską gospodarkę przed pogorszeniem popytu zewnętrznego".

Ich zdaniem w warunkach luzowania polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny i amerykański Fed nie będzie to miało wpływu na NBP. Oczekują wniosku o podwyżkę stóp procentowych jesienią tego roku. Będzie to jednak tylko symboliczny gest świadczący o gotowości do działania, bo najpewniej zostanie odrzucony. Tym samym kredytobiorcy mogą spać spokojnie, bo raty nie wzrosną.