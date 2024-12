Płaca minimalna w górę. Podwyżka dla 3 mln Polaków. Ile na rękę?

Od nowego roku wynagrodzenie minimalne w Polsce zostanie podniesione do 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa osiągnie 30,50 zł brutto. To efekty decyzji Rady Ministrów z września 2024 r.

Historyczny wzrost wynagrodzeń

Porównując lata 2016 i 2025, minimalna płaca wzrosła z 1850 zł do 4666 zł brutto, co stanowi ponad 150-procentowy wzrost. W 2023 roku odnotowano najwyższy skok, aż o 19,60 proc., co eksperci przypisują konieczności dostosowania płacy minimalnej do realiów gospodarczych.