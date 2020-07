Podatek od nieruchomości. Odroczone raty skumulują się we wrześniu

Już teraz przedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę, że we wrześniu dotknie ich prawdziwa kumulacja płatności podatku od nieruchomości. Firmy, które skorzystały z odroczenia jego zapłaty za okres od kwietnia do czerwca, we wrześniu będą musiały zapłacić trzy zaległe raty (za kwiecień, maj i czerwiec) oraz regularną ratę za wrzesień – przypomina "Dziennik Gazeta Prawna".