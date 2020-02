Podatek od słodkich napojów może działać. Inne kraje dały przykład

Ekonomiści wskazują, że popyt na słodkie napoje zachowuje się inaczej niż na używki, takie jak alkohol czy papierosy. Tu spożycie prawdopodobnie zmaleje, gdy tylko ceny wzrosną. Mimo to wpływy z opłaty cukrowej mogą być znaczące. Za przykład służy tu Meksyk, gdzie pieniądze pozyskane w ten sposób sięgnęły 0,1 proc. PKB całego kraju.

"Władze muszą zastanowić się, który rodzaj podatku i struktura stawki podatku najlepiej pasują do celu polityki. Podatki akcyzowe są najczęściej stosowaną formą opodatkowania napojów słodzonych" - zauważa Bank Światowy, cytowany przez "Rz".

Zdaniem ekspertów system powinien być tak skonstruowany, by zmniejszyć różnice cenowe między poszczególnymi markami. Wtedy zniknie ryzyko, że ludzie przerzucą się na tańsze zamienniki.

Jak zrobić to dobrze, pokazała Wielka Brytania. Tam producenci dostali 2 lata na dostosowanie się do nowych przepisów. Jeśli nie chcieli płacić większych podatków, to musieli zmienić receptury i zmniejszyć zawartość cukru.