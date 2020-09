wiadomości oprac. Martyna Kośka 56 minut temu

Rząd chce zwiększyć limit przychodów, uprawniający do 9% CIT

Rząd planuje podnieść do 2 mln euro z 1,2 mln euro limit przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podnieść limit uprawniający do z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

