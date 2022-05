Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego – jak oddziałuje na przedsiębiorców?

Znaczenie wynagrodzenia minimalnego na rynku

Płaca minimalna, nazywana również najniższym wynagrodzeniem czy najniższą krajową, to najmniejsza z możliwych płac, jaka może być zaoferowana zatrudnionemu za wykonywanie obowiązków w pełnym wymiarze czasu pracy. W Polsce poziom minimalnego wynagrodzenia jest określany od 1956 roku, a zajmuje się tym komisja, w składzie której znajdują się: strona rządowa, przedstawiciele zatrudnionych i pracodawców.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie może być wynagradzane poniżej granicy ustalonej przez kwotę najniższej krajowej . Niemniej w przypadku umów cywilnoprawnych należy zapewnić pracownikom stawki godzinowe nie mniejsze niż ustalone odgórnie przez odpowiednie rozporządzenie. Jaka co najmniej musi być pensja w 2022 roku ?

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne?

Jak często podnoszone jest wynagrodzenie minimalne?

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto. Raz do roku ustalane jest wynagrodzenie minimalne na kolejny rok – od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Wiemy już, ile wynosi płaca minimalna , a jak często jest ona podnoszona? Rośnie co rok, co obrazują poniższe informacje o najniższym wynagrodzeniu:

Do 15 czerwca każdego roku Rada Ministrów zobowiązana jest przedstawić Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych propozycję wysokości takiego wynagrodzenia w roku następnym.

Wynagrodzenie minimalne a inflacja

Jak podwyższenie wynagrodzenia minimalnego oddziałuje na przedsiębiorców?

Bezpośrednim skutkiem podniesienia płacy minimalnej jest to, że pracodawcy muszą płacić więcej swoim zatrudnianym na podstawie umowy o pracę pracownikom, bez względu na to, czy obowiązuje ich wynagrodzenie miesięczne, czy są rozliczani godzinowo, z zastosowaniem minimalnej stawki za godzinę. Jednak wzrost minimalnej pensji powoduje też wzrost podatku i składek ZUS opłacanych za każdego zatrudnianego.

Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem?

Koszt zatrudnienia wraz z wymaganymi składkami pracownika zarabiającego tyle, co pensja minimalna wyniesie pracodawcę w 2022 roku 3 626,46 zł . To o 253,02 zł więcej niż w 2021 roku.

Jeśli przedsiębiorca wypłaca zatrudnionemu minimalne wynagrodzenie za pracę, to powinien przekazywać mu kwotę 3010 zł brutto. Jest to suma, którą należy powiększyć o składki opłacane ze środków pracodawcy:

Podwyższenie płacy minimalnej a składki ZUS dla przedsiębiorców

Podwyżka płacy minimalnej ma jeszcze jeden ważny skutek, ujemnie wpływający na finanse przedsiębiorców. Powoduje ona bowiem wzrost wysokości składek odprowadzanych do ZUS za samych właścicieli firm . Wszystko dlatego, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających preferencyjny ZUS stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku są to 903 zł, czyli 30 proc. od kwoty 3010 zł brutto.

Konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia minimalnego

To, ile wynosi minimalne wynagrodzenie, wpływa na zarobki pracowników, ale i na koszty ich zatrudniania ponoszone przez pracodawców, którzy sami mogą przez to płacić za siebie wyższe składki do ZUS.