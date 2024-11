Polacy budują coraz mniejsze domy. Oto dlaczego tak się dzieje

Eksperci z portalu RynekPierwotny zauważają, że Polacy coraz częściej wybierają mniejsze domy. Średnia powierzchnia użytkowa nowych budynków spadła poniżej 140 m kw. To rekordowy wynik, który wynika głównie z rosnących kosztów budowy i utrzymania - czytamy w Onecie.

Budowa domu to duża inwestycja, a koszty materiałów i robocizny wciąż rosną. Portal sekocenbud informuje, że w ciągu ostatnich trzech lat koszty budowy wzrosły o prawie 30 proc. Choć ceny materiałów są stabilniejsze, stawki za robociznę nadal rosną, co wpływa na decyzje inwestorów.

Mniejsze domy są tańsze w budowie i utrzymaniu, co jest istotne zwłaszcza w kontekście rosnących cen ogrzewania. Eksperci prognozują dalszy wzrost kosztów energii, co skłania do inwestycji w odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła - pisze Onet.