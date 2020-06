koronawirus kryzys 1 godzinę temu

Polacy masowo zawieszają spłaty kredytów. Suma odroczeń przekroczyła 75 mld

Pandemia koronawirusa pogorszyła sytuację finansową Polaków. Ograniczenia sanitarne, zamykanie wielu miejsc pracy oraz opuszczanie domu tylko z konieczności to rozwiązania, które wprowadzono, by ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się w naszym kraju SARS-CoV-2. Niestety odbiły się one mocno na polskiej gospodarce, która wchodzi w fazę recesji.

