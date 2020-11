Polexit? Można już obstawiać u bukmachera, do kiedy Polska opuści Unię Europejską

Z politycznego zamieszania korzysta STS. W ofercie bukmachera pojawił się szereg zakładów dotyczących Unii Europejskiej i przyszłości Polski w tym związku państw. Jeden z nich brzmi: które państwo jako następne (po Wielkiej Brytanii) opuści Unię. Zakłady mają ważność do 31 grudnia 2024 roku.

Ani Polska, ani Węgry w tym przypadku nie dzierżą palmy pierwszeństwa. Liderem w tym zestawieniu są bowiem... Włochy, których kurs wynosi 4,75. To oznacza, że jeżeli ktoś postawiłby 100 złotych na to, że Włosi opuszczą UE do końca 2024 roku, wygrałby 418 złotych.