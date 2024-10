Politico: powrót Trumpa może zapobiec powolnej agonii gospodarki UE

- Powrót Trumpa dałby UE impuls, by ruszyła dalej. Tak jak to było wcześniej z pandemią czy kryzysem energetycznym po wybuchu wojny w Ukrainie - powiedział Politico wysoki rangą dyplomata unijny.

Rozmówcy portalu z kręgu dyplomacji UE stwierdzili, że wygrana kandydata Republikanów miałaby przede wszystkim przełożenie na politykę obronną Wspólnoty. Powrót Trumpa, który wielokrotnie straszył wycofaniem Stanów Zjednoczonych z NATO, wywarłby bowiem na Europę nacisk, by zwiększyła własne wydatki na wojskowość, np. poprzez wspólną emisję obligacji.

Drugim takim obszarem jest gospodarka. Według części dyplomatów objęcie prezydentury USA przez Trumpa mogłoby pobudzić Europę do wzmocnienia inwestycji w przemysł i do głębszej integracji wspólnego rynku. Jak mówią, mogłoby to zapobiec "powolnej agonii unijnej gospodarki", przed którą przestrzegł w swym raporcie były szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.