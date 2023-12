Polityczne tornado to niejedyny problem TVP. "Panuje tam bezhołowie i mentalność folwarczna"

Chcieli "zagłodzić" TVP?

TVP stopniowo uzależniała się od państwowej kroplówki

Raport NIK, w którym Izba określa sytuację w Telewizji Polskiej jako "Bizancjum za publiczne pieniądze", pokazuje kilka innych ciekawych aspektów. Finansowa kroplówka od państwa co roku się zwiększała (w latach 2017-2022 TVP otrzymała ok. 7,2 mld zł z budżetu), natomiast przychody z innych tytułów pozostały na podobnym poziomie (wyjątkiem jest tu 2020 r. naznaczony pandemią i lockdownami ).

W efekcie TVP z roku na rok coraz bardziej uzależniała się od dotacji państwa, co widać na poniższym wykresie. Jeszcze w 2017 r. udział rekompensat w przychodach telewizji stanowił 16,7 proc., podczas gdy w ostatnich dwóch latach przekroczył on połowę.

– Szczególnie interesujące jest, jak ogromną część tych pieniędzy przeżerali biurokraci, którzy tam siedzą, czyli: dyrektorzy anteny, redaktorzy, rady nadzorcze czy doradcy. Przecież to jest gigantyczna "czapa", która gnębi ciało telewizji i pozostawia bardzo niewiele na produkcję programów. Jeżeli słyszymy, że potrzeba ponad 3 mld zł na pozycje programowe, to nasuwa się pytanie: na co? Przecież np. "Korona królów" to jest dykta robiona u nich na podwórku – dodaje nasz rozmówca.