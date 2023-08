Polska gospodarka hamuje. Firmy już poczuły uderzenie

Firmy zawieszają działalność

Z kolei wzrost płac spowolnił do 10,4 proc. r/r wobec 11,9 proc. r/r w czerwcu — także bardziej niż oczekiwano. Tym samym jest on niższy od lipcowej inflacji, co oznacza, że znów zbiednieliśmy.

Efekty słabnącej sytuacji na rynku pracy widać również w przypadku zatrudnienia. W sektorze przedsiębiorstw wzrosło ono w lipcu zaledwie o 0,1 proc. r/r (zgodnie z konsensusem) wobec 0,2 proc. przed miesiącem. Oznacza to wzrost etatów o ok. 1 tys. w stosunku do czerwca, podczas gdy w poprzednich dwóch latach było to 3 i 11 tys.