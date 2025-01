Polska gospodarka urośnie o 3,5 proc. Donald Tusk już odtrąbił sukces

Międzynarodowy Funduszu Walutowy poinformował w raporcie, że spodziewa się przyspieszenia wzrostu PKB Polski w 2024 r. do 2,8 proc. dzięki odbiciu popytu krajowego, głównie - konsumpcji prywatnej.

MFW prognozuje, że wzrost PKB w 2025 r. wyniesie 3,5 proc. a w roku 2026 - 3,3 proc. W przyspieszeniu wzrostu ma pomóc wzrost absorpcji środków z KPO. Jednak w średnim terminie efekt związany z absorpcja środków będzie wygasać, zaś dodatkowo na spowolnienie wzrostu będzie wpływać starzenie się społeczeństwa. W 2027 r. MFW spodziewa się wzrostu o 3,1 proc., w 2028 r. – o 2,8 proc., a w 2029 r. o 2,7 proc.

Urośniemy trzy razy szybciej niż strefa euro. To będzie nasz rok - ocenił.

MFW szacuje, że deficyt finansów publicznych w 2024 r. wyniósł 5,9 proc. PKB a w roku 2025 obniży się do 5,6 proc. MFW uważa, że mimo zapowiedzi rządowych o redukcji deficytu w 2029 r. do 2,9 proc., deficyt w najbliższych latach pozostanie podwyższony. Z prognoz MFW wynika, że w 2026 r. deficyt finansów publicznych wyniesie 4,9 proc. PKB, w roku 2027 - 4,1 proc. a w 2028 wzrośnie do 4,6 proc. PKB. W roku 2029 deficyt, według MFW, wyniesie 3,5 proc. PKB.

Zgodnie z raportem organizacji polski dług publiczny przebije barierę 60 proc. PKB w roku 2026 (wg MFW, wyniesie wtedy 61,3 proc.) a potem będzie rósł aż do 63,8 proc. w 2029 r.

Inflacja spadnie do 3,7 proc. w 2025 r.

MFW ocenił, że inflacja wyraźnie spadła od 2023 r., ale nadal pozostaje podwyższona, mimo utrzymującej się zaostrzonej polityki pieniężnej. Inflacja bazowa pozostaje wysoka ze względu na szybki wzrost płac i niskie bezrobocie.

"Zarówno inflacja konsumencka, jak i bazowa powinny osiągnąć szczyt przed połową roku, a następnie obniżyć się w okolice górnego ograniczenia pasma wahań celu inflacyjnego, wynoszącego 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc." – czytamy w publikacji MFW.

Z prognoz funduszu wynika, że na koniec 2025 r. inflacja obniży się do 3,7 proc., a na koniec roku 2026 będzie to 3,3 proc. W kolejnych latach inflacja ma być w celu, spadnie do 2,5 proc.

MFW: nastawienie polityki pieniężnej NBP jest właściwe

MFW ocenił, że cięcia stóp, jakie przeprowadził NBP w 2023 r. zaskoczyły rynek i sprawiły, że nie było miejsca na obniżki oprocentowania w 2024 r.

Jednak obecne nastawienie polityki pieniężnej NBP jest właściwe, a w miarę spadku oczekiwań inflacyjnych staje się umiarkowanie rygorystyczne - wskazał w raporcie MFW. Polityka pieniężna powinna pozostać rygorystyczna co najmniej przez 2025 r., a cięcia powinny rozpoczynać się dopiero wtedy, gdy inflacja znajduje się na wyraźnej ścieżce spadkowej w kierunku celu - napisali analitycy funduszu.

Przyznali jednak, że ze względu na spadającą inflację i malejące tempo wzrostu płac możliwy jest też scenariusz cięć, które rozpoczęłyby się w połowie tego roku i do końca 2025 r. doprowadziłyby do obniżki głównej stopy NBP, stopy referencyjnej, która wynosi obecnie 5,75 proc., o 0,5-1 pkt proc.

Zdaniem ekonomistów MFW przyspieszenie wzrostu gospodarczego powinno prowadzić do zaostrzenia polityki fiskalnej, co zwiększyłoby odporność naszego kraju na wstrząsy i jednocześnie przyspieszyłoby dezinflację. Jednym z efektów byłby szybszy spadek stóp, co pobudziłoby inwestycje sektora prywatnego. Zdaniem analityków MFW, rząd powinien dokładniej określić sposoby, jakimi chce doprowadzić do obniżenia deficytu budżetowego.

