Polska gospodarka wysyła mieszane sygnały. Mniej powodów do optymizmu

W przypadku płac i wskaźników cen ekonomiści mBanku we wtorkowym raporcie zauważają, że "te pierwsze powoli się uspokajają, a te drugie na nowo zaczynają rosnąć (choć samo odbicie plasuje się regularnie poniżej oczekiwań)". Eksperci zwracają uwagę na zaskoczenia w danych. Jak piszą " negatywna niespodzianka na produkcji to wynik poprzedniej - pozytywnej. Generalnie ostatnie miesiące charakteryzują się przeplatanką w całej serii zmiennej".

Analitycy mBanku podkreślają, że sfera realna zaskakuje in minus, a wraz z nią również procesy cenowe . "Co ciekawe, o czym dalej - retoryka RPP - niejako też spójnie z tym obrazem również zmiękła. Nie widzimy tu jednak na razie daleko idących konsekwencji" - czytamy w raporcie.

Analiza sektora budowlanego i sprzedaży detalicznej

Omawiając produkcję przemysłową, eksperci mBanku wskazują, że "podniosła się ona z 0,0 proc. do 4,9 proc. Cała produkcja trzyma się powyżej trendu. Całkiem nieźle jak na "postępująca deindustrializację"". Dodają, że "samo przetwórstwo przemysłowe operuje "na" trendzie".

Prognozy dotyczące PKB i inflacji

Analitycy mBanku podsumowują dane, tworząc prognozę PKB na kolejny kwartał. "Choć to dopiero początek kwartału, dane ekstrapolujemy na sierpień i wrzesień i dochodzimy do wniosku, że nadal obserwujemy spójność z kontynuacją przyspieszenia PKB. Nasza prognoza na cały rok to wciąż 3,5 proc." - piszą w raporcie.