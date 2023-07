Polska grozi izolacją kraju Łukaszenki. "On rozumie tylko język siły"

Polska nie pozwoli, żeby zielone ludziki biegały nam po granicy - zapewniał w czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Nawiązał w ten sposób do obecności Grupy Wagnera na Białorusi i sugestii prezydenta Alaksandra Łukaszenki, jakoby najemnicy palili się do "wycieczki" do Warszawy i Rzeszowa.

"Rzucić na kolana Łukaszenkę"

Izolacja zdusi Białoruś?

Miecz obosieczny

Białoruś z opcją na Wschód

Faktem jest, że Putin ratuje białoruski eksport. W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż towarów z Białorusi do Rosji była najwyższa od dekady i wzrosła o prawie 60 proc. Również dane z 2022 r. wyceniają rosyjsko-białoruską wymianę towarową na ok. 23 mld dolarów, czyli o ponad 7 mld dol. więcej niż w poprzednim roku. Jak wskazuje OSW, Białoruś odnotowała wówczas 100-proc. wzrost sprzedaży do Rosji (do 1,5 mld dol.) i wyprzedziła niemieckich eksporterów, których udział w rosyjskim imporcie skurczył się do 800 mln dol. Nastąpiło również niemal podwojenie wartości eksportu z Białorusi do Chin, który wzrósł do 1,6 mld dol.