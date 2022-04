Polska pod lupą światowej agencji ratingowej. Znamy wyniki testu

Jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych podtrzymała swoje dotychczasowe oceny Polski pod względem wiarygodności i wypłacalności. Rating Polski według Moody's to "A2" . To szósty najwyższy poziom w 21-stopniowej skali.

Utrzymanie ratingu Polski wynika z bilansu trzech kluczowych czynników. Pierwszy z nich to starania kraju o zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz posiadane gwarancje bezpieczeństwa NATO i obecność wojsk . To łagodzi zagrożenie geopolityczne wynikające z inwazji Rosji na Ukrainę, w tym również decyzji Rosji o odcięciu dostaw gazu do Polski.

Trzeci z czynników, które w największym stopniu wpłynęły na decyzje agencji o utrzymaniu ratingu, to korzystna struktura zadłużenia Polski i jego relatywnie niski koszt. Pozwala to na udźwignięcie większego długu oraz łagodzenie wyzwań związanych z wydatkami budżetowymi wynikającymi z wojny w Ukrainie.

Dług Polski w ocenie Moody's

Moody's oczekuje stabilnego stosunku długu do PKB Polski w latach 2022 i 2023, wynoszącego średnio 55 proc. wobec prognozowanych na ten rok 55,2 proc. Następnie agencja spodziewa się stopniowego spadku wskaźnika, natomiast ma on pozostać powyżej granicy 50 proc. co najmniej do 2025 roku.