Polska tuż za podium w europejskich statystykach. Znamy liczbę bezrobotnych

Stopa bezrobocia jest taka jaką wykazują UP. Policzmy inaczej. Ilu czynnych zawodowo jest zatrudnionych. Wtedy stopa bezrobocia wzrasta do ponad 20%. Przecież nie wszyscy rejestrują si e w UP bo niby po co? Może by udosteniono dane ilu polaków żyje z zasiłków i dotacji pomocy społecznej?