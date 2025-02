Polski eksport ma rosnąć w siłę. Rząd pokazał nową strategię

W latach 2008-15 Polska była największym placem budowy w Europie. Wybudowano tysiące km autostrad i ekspresówek, oczyszczalnie scieków, tysiące km wodociągów i kanalizacji, kilka tys żłobków i przedszkoli, gazoport aby uniezależnić się od ruskiego gazu, zbiorniki retencyjne i wały przeciwpowodziowe, stadiony i orliki. "Sztandarowe inwestycje" za PISu to elektrownia w Ostrołęce którą najpierw przez kilka lat budowali a potem wyburzyli, no i ten rów w poprzek mierzei dla kajaków i motorówek. CPK, elektrownia atomowa, Izera, promy, jedyne co przez 8 lat wykonali to tekturowe makiety, przez 8 lat nie wbili w ziemię nawet jednej łopaty za to rozkradli i utopili miliardy złotych. Teraz najważniejsze inwestycje wreszcie ruszają z kopyta, na obronę kraju przeznaczamy aż 5% PKB, najwięcej w Europie, gdy za Pisu było to zaledwie ok 2%