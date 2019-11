Polskie ciepłownie balansują na granicy wytrzymałości. Pieniądze na inwestycje potrzebne natychmiast

Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej w Chełmie zakładało, że w 2018 r. koszt uprawnień wyniesie 2 mln zł. Finalnie zapłaciła 7 mln zł. W tym może być jeszcze gorzej – nawet w granicach 10 mln zł. Obecnie same tylko uprawnienia do emisji stanowią 20 proc. wszystkich wydatków zakładu. Żeby nie utracić płynności, ratusz powinien dofinansować MPEC kwotą 80-90 mln zł, których przecież nie ma.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w gorszej kondycji są ciepłownie w małych miastach, to okazuje się, że energia cieplna w miastach może być tańsza niż na prowincji .

Problemem polskich ciepłowni jest niska rentowność, która w 2018 r. spadła do poziomu 1,88 proc oraz dramatycznie niskim wskaźnik płynności finansowej, który wynosi 0,6. Oznacza to, że w firmach brakuje pieniędzy na niezbędne inwestycje.

A bez tych nie da się poprawić efektywności ciepłowni i płacić mniej za uprawnienia do emisji.