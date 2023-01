Polskie zboże zalega w magazynach. Rolnicy mają dość i szykują protesty

Ok. 2,5 mln ton polskiego zboża zalega w magazynach, a rolnicy nie wiedzą, co z nim zrobić – alarmują politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ich zdaniem to efekt napływu do kraju zboża z Ukrainy. Za obecną sytuację obwiniają rząd. Z relacji polityków też wynika, że rolnicy szykują się do protestów.