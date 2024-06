Alarm w Niemczech. Masowe zwolnienia, ostre cięcia. Co się dzieje?

Zeflik 3 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

I tak mają farta że Tusk zamówił wiatraki do mielenia ptaków , inaczej by padli bo naprawy gwarancyjne ich wykańczają . Dla Polaków zmniejszyli gwarancję do roku tak że tu raczej zarobią nie stracą , tylko my będziemy mieli problem z naprawami .