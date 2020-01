Ponad połowa Polaków nie idzie po kredyt hipoteczny wprost do banku

Jak wynika z badania Gumtree.pl "Jak Polacy kupują mieszkania?" aż 52 proc. z nas w mijających roku przed zakupem mieszkania, także przy uzyskaniu kredytu hipotecznego skorzystało z usług doradcy finansowego. W tej grupie na specjalistyczną pomoc zdecydowało się 60% nabywców mieszkań z rynku pierwotnego i 40% z wtórnego.

Nie można powiedzieć, że chęć skorzystania z pośrednictwa finansowego jest związana z wiekiem. Najchętniej z takich usług korzystają osoby w wieku 25 – 34 lat, ale także wtedy najczęściej kupujemy mieszkania. Osoby, które w większości zdecydowały się kupić lokum same, były w przedziale wiekowym 18 -24 lata albo powyżej 45 lat.

Czy można zostać swoim doradcą finansowym przy kredycie hipotecznym?

Pośrednicy finansowi oprócz tego, że dają wskazówki jak rozmawiać z bankami. Pomagają wybrać najlepszą ofertę, dostosowaną do potrzeb konkretnego klienta i przygotować dokumenty.

Już przy załatwianiu formalności związanych z kredytem, bardzo potrzebny jest czynnik ludzki, który na spotkaniu w cztery oczy powie nam, jak przejść przez procedurę kupna mieszkania i uzyskania kredytu bez problemów. Jednak odpowiednią ofertę kredytu hipotecznego możemy znaleźć sobie sami, korzystając z porównywarek kredytów, np. Totalmoney.pl.

Kredyt hipoteczny - ranking

Przykładowo, kredyt hipoteczny w kwocie 250 tys. zł na 25 lat z 20% wkładem własnym może kosztować:

• 97 905,87 zł w PKO BP,

• 129 753,88 zł w Banku Pekao,

• 133 560,32 zł w Banku Millennium,

• 140 816,49 zł w Santander BP,

• 145 007,63 zł w ING Banku Śląskim,

• 155 015,15 zł w mBanku,

• 162 290,87 zł w BNP Paribas.

Różnica więc między najdroższym, a najtańszym kredytem wynosi ponad 64 tys. zł. Tyle więc można zyskać na porównywaniu kredytów hipotecznych. Kalkulator rat i kosztów kredytu to narzędzie, z którego z pewnością warto korzystać.

Na co zwrócić uwagę, wybierając kredyt hipoteczny?

Jednak nie tylko cenę powinniśmy zwracać uwagę, wybierając kredyt hipoteczny. Warunki pozostałe są również bardzo istotne, bo końcu to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, więc do podejmowania decyzji warto podejść racjonalnie.

Na koszt takiego produktu bankowego składa się kilka czynników. Kredyt hipoteczny to nie tylko oprocentowanie (marża i stawka bazowa), ale także dodatkowe, obowiązkowe produkty (konto, karta kredytowa, ubezpieczenie). Stawka bazowa to najczęściej WIBOR, który może się zmieniać. Zgodnie z zaleceniami KNF w przyszłym roku banki muszą wprowadzić do swojej oferty także kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem. Jeśli się na nie zdecydujemy, to warto mieć świadomość, że taka oferta może być droższa. Banki muszą zrekompensować sobie ryzyko zmiany warunków rynkowych, które biorą na siebie.

Kolejnym ważnym czynnikiem są produkty dodatkowe. Warto sprawdzić, czy bank wraz z kredytem hipotecznym nie wymaga także płatnego konta osobistego, karty kredytowej czy ubezpieczenia na życie. Może to również podnieść ogólne koszty kredytu. Powinniśmy również zwrócić uwagę na to, przez jaki czas bank wymaga utrzymywania tych produktów.

Jeśli widzimy szansę na to, aby wcześniej spłacić kredyt, warto sprawdzić, czy bank pobiera prowizję za taką operację oraz po jakim czasie od zawarcia umowy jest ona bezpłatna. O ile możemy sobie na to pozwolić bez dodatkowego zadłużania, to wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego zawsze się opłaca. Oszczędzamy na odsetkach, a bank musi zwrócić nam proporcjonalnie inne opłaty za niewykorzystany okres kredytowania (np. opłacone ubezpieczenie).

Kredyt hipoteczny – nie taki diabeł straszny?

Autorzy raportu Gumtree.pl zapytali również badanych, jakie mają największe obawy przed zakupem mieszkania. Można było zaznaczyć kilka opcji. Najwięcej, bo aż 37% badanych obawia się kosztów, związanych z użytkowaniem lokum, czyli napraw, czynszu czy innych opłat. 31% obawia się uciążliwych sąsiadów i otoczenia. Natomiast aż jedna czwarta badanych obawia się wzięcia kredytu hipotecznego.

Źródło danych: Gumtree.pl "Jak Polacy kupują mieszkania?"

Z pomocą Totalmoney.pl kredyt hipoteczny nie jest taki straszny, jak go malują. Porównywarka pozwala sprawdzić, co oferują banki oraz skontaktować się tymi, których oferta nas zainteresuje. Zamawiamy kontakt, a doradcy z konkretnych banków, dzwonią do nas w ciągu kilku minut. Podczas rozmowy można wypytać o szczegóły kredytu hipotecznego oraz uzyskać wiążącą ofertę, dopasowaną do naszej sytuacji.

Potem jesteśmy przekazywani w ręce doradcy banku, który przeprowadzi nas przez cały proces kredytowy, pomoże skompletować dokumenty i wyjaśni wszystkie wątpliwości.

