Ponure nastroje dołują głównie mały biznes. Czas zaciskania pasa. Byle do wiosny

Badany przez instytucję finansową ogólny wskaźnik koniunktury MMŚP , który odzwierciedla nastroje polskich przedsiębiorców, wyniósł tym razem jedynie 93,9 pkt. To mimo wszystko lepiej niż w przypadku poprzedniego badania z roku 2020 (91,4 pkt). Bieżącemu wynikowi wciąż jednak daleko do rekordu sprzed czasów pandemii (102,6 pkt), czyli z roku 2019.

Nastrojowy przekrój gospodarczy. Im mniejsza firma, tym gorszy nastrój

Gotówka na wagę złota. Mikrusy w potrzebie finansowej

Im dłużej firmy czekają na pieniądze, tym mniej są one warte, a to grozi utratą płynności. Sprawę dodatkowo komplikują drogie i trudno dostępne kredyty. Według najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) sprzedaż kredytów leci na łeb na szyję. W lipcu tego roku banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom o 24 proc. mniej kredytów niż rok wcześniej w ujęciu liczbowym i o 20,6 proc. w ujęciu wartościowym. Warto dodać, że od stycznia do lipca tego roku liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o 11,2 proc., a w ujęciu wartościowym o 6,0 proc.

Byle do wiosny. Nadchodzą miesiące zaciskania pasa

Sektor MŚP to ważna gałąź polskiej gospodarki. Właśnie te firmy wytwarzają blisko połowę polskiego PKB, gdzie sektor usług jest zdecydowanym liderem. Państwo zdaje sobie sprawę z problemu dostępu do finansowania. Ostatnio Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zwiększył środki w Funduszu Gwarancji Kryzysowych z 24,5 do 30 mld zł, aby znacznie więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z kredytów lub faktoringu. Według banku to odpowiedź m.in. na skutki kryzysu wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę.