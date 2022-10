Posypią się mandaty i punkty karne. Policja rusza ze specjalną akcją

👍👍👍 25 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No teraz przy cmentarzach to będzie rzeź. Ale o to chodziło Policji żeby było drogo żeby roboty było mało. Mam nadzieje ze jak dojdzie do tego że będzie już bezpiecznie to i Policjantow będzie mniej. A tak na marginesie to My obywatele jesteśmy za tym abyście Wy Policjancie pracowali tak długo jak My czyli do 65 lat bo w drogowce zagrożenia nie ma no i oczywiście na niskiej emeryturze a nie tych dodatkach specjalnych które się Wam nie należą bo i My ich nie mamy. To tak dla zrównoważenia Waszych postulatów żeby karać społeczeństwo za cokolwiek i nie ważne czy to pieszy czy kierowca lub rowerzysta.