Pożary puszczy amazońskiej. To prawie jak koniec świata. Pół miliarda drzew zniknęło na zawsze

– Amazonka jest większa niż Europa, więc jak chciałbyś walczyć z pożarami przestępstw w takim obszarze? – grzmiał na konferencji prasowej Jair Bolsonaro. – Nie mamy na to środków – przyznał cytowany przez Reutera.

Swoje zaniepokojenie wyraziła nawet Konferencja Episkopatu Ameryki Łacińskiej. Pożary nazwała „tragedią” i wezwała świat do natychmiastowych działań w celu ochrony puszczy amazońskiej i społeczności mieszkających w nich.

– Wzywamy rządy krajów amazońskich, zwłaszcza Brazylii i Boliwii, Organizację Narodów Zjednoczonych i społeczność międzynarodową do podjęcia poważnych działań w celu ratowania płuc na świecie – powiedziała Konferencja, cytowana przez Reutera.

– Jako obywatelki i obywatele całego świata z przerażeniem patrzymy na to, jak w ostatnich miesiącach przyspieszyła destrukcja lasów deszczowych Amazonii. Od Amazonii zależy los całej ludzkości. Dlatego apelujemy: uczyńcie wszystko, co w Waszej mocy, by ocalić Puszczę Amazońską – brzmi obywatelski apel, który wypełnić może każdy z nas.