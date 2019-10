Poziom długu publicznego spada. Ale w Europie wcale nie jesteśmy orłami

Eurostat podał statystyki długu publicznego w krajach kontynentu po drugim kwartale. Możemy być zadowoleni, bo poziom długu publicznego liczonego względem wartości PKB spadł do najniższego poziomu od równo dziesięciu lat.

1,05 biliona złotych łącznego zadłużenia państwa i samorządów (tzw. dług general government) na koniec czerwca to o 5 mld zł mniej niż w marcu. Na każdego z 16,5 mln zatrudnionych Polaków przypada teraz do spłaty 63,9 tys. zł publicznego zadłużenia. W tę kwotę nie są wliczone jednak zobowiązania względem przyszłych emerytów.

W relacji do gospodarki to już "tylko" 48,1 proc. produktu krajowego brutto. Równo dekadę temu, na początku globalnego kryzysu finansowego, mieliśmy 47,9 proc. Później już było tylko gorzej.

W ciągu roku poziom długu spadł o 2,4 pkt. proc. PKB. Konkretnie to PKB rosło szybko, a dług, choć też rósł, to już bardzo powoli - w rezultacie relacja pomiędzy tymi wartościami poszła w dół. Mamy się czym chwalić na świecie? Na pewno nie w Europie. Tu wiele państw wykorzystało koniunkturę dużo lepiej.

W Europie miejsce jedenaste

Gwoli sprawiedliwości, dziewięć z wyprzedzających nas w obniżaniu skali zadłużenia krajów ma poziom długu większy niż Polska. Tylko Szwecja zarówno ścinała zadłużenie szybciej, jak i miała je dużo niższe niż my.

Są też i państwa, które zamiast skorzystać z okazji i zobowiązania zmniejszyć, to szły w zupełnie inną stronę. Aż ośmiu członków Unii Europejskiej zwiększyło poziom obciążenia gospodarki. Na czele z Cyprem i negatywnym bohaterem ostatnich lat - Grecją.

Grecja to wciąż potentat zadłużeniowy Starego Kontynentu. Ich długi to już 180,2 proc. PKB i są wyższe o 2,7 pkt. proc. niż rok temu. Teoretycznie zadowolić może to, że od trzech kwartałów wskaźnik idzie w dół. Nadal długi są jednak olbrzymie i gospodarka z mozołem musi zapewniać środki na spłatę.