Praca na czarno i łapówki w urzędzie? Polacy nie mają z tym problemu

Raport Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) "Moralność finansowa Polaków" podaje, że ponad co trzeci respondent znajduje (czasami, często, zawsze) usprawiedliwienie dla wręczania pieniędzy lub prezentów, by załatwić sprawę w urzędzie. Co więcej, na takie działanie przyzwolenie rośnie wraz z wiekiem.