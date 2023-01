Praca zdalna - dodatkowe koszty czy oszczędność dla pracownika?

Jakie są zalety pracy zdalnej?

Jedną z największych korzyści płynących z pracy zdalnej bez wątpienia jest duża oszczędność czasu. Pracownicy wykonujący obowiązki zawodowe w domu nie muszą poświęcać czasu na dojazdy do pracy i powroty do domu. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazali, że praca zdalna pozwala zaoszczędzić zatrudnionym osobom średnio 54 minuty dziennie. Brak konieczności dojazdów do zakładu pracy sprawia dodatkowo, że pracownik nie musi ponosić kosztów na taksówki, paliwo, czy komunikację publiczną.