Pracownicy Poczty Polskiej chcą dymisji dyrektora. W tle nierentowne kontrakty

Związkowcy Poczty Polskiej chcą dymisji jednego z dyrektorów za nierentowne kontrakty ochrony. Reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski opublikował na Twitterze list Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Straż Pocztowa" do Przemysława Sypniewskiego, prezesa Poczty Polskiej.

Domagają się w nim odwołania Jacka Jasińskiego - dyrektora zarządzającego pionem Poczta Polska Ochrona. Na liście "zarzutów" związkowców znalazły się m.in.: przeprowadzenie reformy, która wprowadziła "chaos i zamieszanie"; podpisanie nierentownych kontraktów; łamanie przepisów prawa pracy oraz brak komunikacji i współpracy.

To nie pierwszy zryw oburzonych pracowników PP. Wcześniej napisali list do ministerstwa infrastruktury, w którym narzekają na ostatnie zmiany kadrowe w firmie. "Oczekujemy, że nasz dział nie będzie miejscem politycznej rozgrywki" - piszą pocztowcy.

Pracownicy Poczty Polskiej skarżą się na zmiany kadrowe. Szefem działu IT miał zostać "człowiek od tematów religijnych"

W liście do resortu infrastruktury pocztowcy narzekają na p.o. dyrektora działu IT, którego nazywają "człowiekiem od tematów religijnych nie mającym doświadczenia w IT". Jako jedyne jego osiągnięcie wymieniają zapoczątkowanie akcji modlitewnej "Z Maryją i Ojcem Pio Czyścimy Czyściec".

- Patrząc na jego CV, w którym widnieją jakieś skrawki kariery zahaczające o IT, to powinien być zatriudniony w Biurze Strategii, bo skoro ma wizję że "wyczyści czyściec" to może też pomoże przygotować zrównoważoną strategię Poczty Polskiej S.A. w celu uzdrowienia jej trudnej sytuacji - piszą pracownicy poczty.

List skierowano do Ministerstwa Infrastruktury oraz rady nadzorczej Poczty Polskiej. Resort potwierdził money.pl otrzymanie listu.

- Do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęło anonimowe pismo pracowników Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej SA, skierowane również do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej, która sprawuje nadzór nad działalnością spółki. Pismo zostało zaadresowane także do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, który sprawuje obecnie nadzór właścicielski nad spółką - czytamy w wiadomości przesłanej do naszej redakcji przez biuro prasowe resortu.

Ministerstwo przekazało list do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej z prośbą o zajęcie się sprawą "zgodnie z kompetencjami".

