Prawie połowa Polaków nie chce zaszczepić się przeciw Covid-19

Więcej niż co trzeci badany zaszczepiłby się przeciw COVID‑19, gdyby była taka możliwość. Przyjęcie szczepionki zadeklarowało 36 proc. ankietowanych - 20 proc. odpowiedziało "raczej tak", a 16 proc. - "zdecydowanie tak", wynika z badania CBOS przeprowadzonego w pierwszej połowie listopada.

"Pewnym pocieszeniem jest to, że główny powód niechęci może pod wpływem czasu (i obserwacji) tracić na znaczeniu" - dodali.

Badanych, którzy nie chcieliby się zaszczepić, CBOS zapytał o przyczyny takiej decyzji. Okazuje się, że głównym powodem są obawy związane ze skutkami ubocznymi (69 proc.), a w dalszej kolejności ogólna niechęć do szczepień (30 proc.) oraz niepewność co do skuteczności nowej szczepionki(25 proc.).