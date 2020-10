Premier: zawieszenie zakazu handlu w niedzielę na razie nie jest brane pod uwagę

W ostatnim czasie los zakazu handlu w niedziele nie wydawał się wcale przesądzony. Branża handlowa apelowała o jego zniesienie, argumentując, że to nie tylko pomoże sklepom, ale też ułatwi robienie zakupów w dobie pandemii - lepiej, by w sklepach było mniej osób. Te same argumenty przywoływał także Senat.

Pascal Brodnicki mówi o niepokoju resturatorów. "Wiele osób dostanie po głowie"

Z rządu i jego otoczenia zaś płynęły różne sygnały. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że trwają analizy. Na to, że sytuacja się zmieniła, zwracała uwagę była minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Moim zdaniem jeśli rezygnacja z zakazu handlu miałaby nastąpić, to powinna być czasowa, ograniczona do czasu pandemii, a po drugie wymagałaby zgody strony społecznej - powiedziała obecna posłanka PiS w programie "Money. To się liczy".