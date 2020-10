Senat chce czasowo znieść zakaz handlu w niedziele. Jest projekt

Autorzy argumentują, że propozycja ma na celu rozłożenie ruchu w sklepach na więcej dni i zmniejszenie kolejek w końcu tygodnia. W konsekwencji w sklepach ma być mniej kupujących, a to ma sprzyjać zachowaniu dystansu społecznego, co jest istotne w związku z narastającą liczbą chorych na koronawirusa .

Branża handlowa od dawna postuluje likwidację zakazu handlu w niedziele, po to by pobudzać konsumpcję. Nadal sprzeciwia się temu "Solidarność". To z jej inicjatywy zakaz został uchwalony. Jednak w rządzie pomysł odmrożenia handlu w niedziele jest analizowany, co przyznał niedawno szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.