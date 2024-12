Prezydent Andrzej Duda może dostać podwyżkę. Zdecyduje jego podpis

I tak emeryt z 2000 emerytury dostanie 5 % czyli 100 zł .polityk co ma 30 000 zł dostanie 5 % czyli 1500 zł miesięcznie ,inny co ma 50 000 dostanie 2500 zł miesięcznie itd itd !! A za chlebek tyle samo wszyscy płacą !! A nie powinno być każdemu taka sama suma podwyżek >> I biedny by skorzystał a nie ten ,który jest jego SŁUGĄ i żyje z tego na ile okradnie się podatkami do budżetu tych którzy PRACUJĄ by ZAROBIĆ !!!