Producenci napojów: 15 tys. osób może stracić pracę

Projekt ustawy o podatku cukrowym wraca do Sejmu. Polska Federacja Producentów Żywności apeluje, by dodatkowej opłaty nie wprowadzać ze względu na kryzys. "To przeczy logice tarczy antykryzysowej, której głównym celem jest utrzymanie miejsc pracy" - pisze w liście Federacja.

