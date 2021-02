Program "Mój prąd", będzie 3. edycja. Znamy szczegóły

Zbliża się 3. edycja programu "Mój prąd". - Mam nadzieję, że uruchomimy ją w drugim półroczu tego roku. Mogę powiedzieć, że w 3. edycji będziemy finansowali nie tylko zadania związane z produkcją prądu z energii słonecznej, czyli fotowoltaiki. Będziemy chcieli zachęcać Polaków także do tego, żeby prowadzili autokonsumpcję tego, co wyprodukują. Chcemy współfinansować na przykład ładowarki do samochodów elektrycznych, ale także magazyny ciepła i chłodu czy inteligentne systemy zarządzania energią w domu - powiedział w programie "Money. To się liczy" Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW. - Jeżeli chodzi o kwoty, nie chciałbym ich teraz podawać, ale chcielibyśmy zastosować progresywny model finansowania. Jeżeli będzie sama instalacja fotowoltaiczna, kwoty będą nieco niższe. Natomiast jeżeli zamierzamy zastosować jeden z wymienionych przeze mnie elementów, kwota na instalację fotowoltaiczną będzie wyższa, a dodatkowo pojawi się dofinansowanie tej drugiej inwestycji -...

