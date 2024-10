Protest pod kancelarią premiera. "Stawką jest być albo nie być" branży hutniczej

- Sytuacja jest zła, ale do uratowania. Za dwa miesiące sytuacja będzie bardzo zła . Mamy kilka tygodni, żeby poczekać i liczymy na to, że w tym czasie sąd się wypowie - ocenił w rozmowie z money.pl Robert Gonera, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w hucie Liberty Częstochowa.

- Nasz protest ma na celu przekonać polski rząd do udzielenia pożyczki syndykowi na utrzymanie zakładu i załogi do czasu wyboru nowego inwestora. Chodzi o symboliczną wręcz kwotę 15 mln zł zwrotnej i oprocentowanej pożyczki. Stawką jest być albo nie być jedynego producenta blachy grubej w Polsce. Blachy, która może być wykorzystywana do budowy wież wiatrowych, czy też produkcji wojskowej, w tym czołgów K2 - ocenił Gonera, cytowany przez tysol.pl.

"Hutnictwo się zwija"

"Na konkurencyjność i atrakcyjność produktu ma wpływ wiele czynników. Należą do nich również w bardzo dużym stopniu koszty zużywanych do produkcji mediów - prąd, gaz, woda. Stosunkowo niewielkie nakłady pozwolą zmniejszyć te koszty. Co do wody konieczne jest zainwestowanie w modernizację rurociągu, z kolei wysoka cena gazu została wynegocjowana przez grupę zakupową Węglokoks i ceny te budzą wiele kontrowersji. Można też zmniejszyć koszty, wprowadzając organizację pracy na walcowni w systemie kampanijnym. Zarząd nieformalnie deklaruje wstrzymanie produkcji do końca pierwszego kwartału 2025 r." - czytamy w liście.