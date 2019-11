Protest przed Castoramą. "Solidarność" domaga się przywrócenia do pracy dziewięciu związkowców

Spośród 10 członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w firmie Castorama Polska dyscyplinarne zwolnienia otrzymało dziewięć osób – wskazywała "Solidarność" w oficjalnym komunikacie. Zwolnieni pracownicy mieli krytykować sytuację pracowników na portalach społecznościowych.

Castorama uznała to za działanie na jej szkodę. Przy uzasadnianiu zwolnień powoływała się na art. 52 Kodeksu pracy, który mówi o możliwości rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika jego obowiązków.

"S" twierdzi z kolei, że te zwolnienia są formą szykanowania pracowników za prowadzenie działalności związkowej. Związkowcy w oficjalnym komunikacie domagają się też wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które dopuściły się zwolnienia dziewięciu osób.

Zobacz także: Paragony z bisfenolem. "Solidarność" apeluje do sieci handlowych

– Przyjechaliśmy tutaj aby wesprzeć naszych kolegów z pracy, którzy zostali bezprawnie zwolnieni. Nie zgadzamy się na to, by było w Polsce łamane prawo. Zwolniono ich bez prawa do konsultacji – powiedział money.pl Dariusz Głogowski, przewodniczący zakładowej "Solidarności" Zakładów Mięsnych Agryf.

– To będzie trudna decyzja dla zarządu, bo znając podejście niektórych pracodawców, można zakładać, że nie będą chcieli odstąpić. Chciałbym, żeby jednak przemyśleli swoją decyzję i przywrócili do pracy tych pracowników – dodał Głogowski, który do Warszawy przyjechał ze Szczecina.

Castorama. Przed sklepami w całej Polsce odbyły się pikiety w obronie zwolnionych działaczy

"Zostaniemy tak długo, jak będzie trzeba"

Czterech przedstawicieli Komisji Krajowej „Solidarności” udało się na negocjacje do siedziby zarządu, podczas gdy kilkudziesięciu protestujących pikietowało przed wejściem do siedziby Castoramy. Związkowcy przedstawili swoje postulaty przedstawicielom firmy.

– Oni (członkowie zarządu – red.) chcą, żebyśmy siedli do rozmów. Oczywiście my to deklarujemy. Wskazaliśmy, że weźmiemy ekspertów z Komisji Krajowej, wypracujemy zasady współpracy pomiędzy „Solidarnością” a Castoramą. Ale stawiamy jeden warunek: te dziewięć osób musi być przywróconych do pracy – mówił do zgromadzonych Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Regionu Podkarpacie.

– Przyjechaliśmy tutaj, żeby wspomóc naszych kolegów i koleżanki. Chcielibyśmy pokazać, że "Solidarność" jest, była i będzie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli drugi raz przyjeżdżać – powiedział money.pl Robert Kuchta, który określił się jako "przedstawiciel górnictwa z lubelskiego".

"Solidarność" ostro o Marlenie Maląg. "Jeśli to prawda, nie powinna być ministrem"

Członek "S" z Bogdanki wytłumaczył, że cała akcja była do ostatniej chwili utrzymana w tajemnicy. Chodziło o zachowanie pewnego "elementu zaskoczenia", żeby Castorama nie mogła przygotować się na protest. – Wierzymy w pozytywne zakończenie negocjacji, po to tutaj jesteśmy. Jeżeli one nie przyniosą rezultatu, to zostaniemy tutaj tak długo, jak będzie trzeba – dodał Kuchta.

(WP.PL) (Fot: Krystian Rosiński)

Związkowcy zwracają się do PiS

"Solidarność" wesprze zwolnionych, którzy chcą zaskarżyć do sądu wypowiedzenia. – Na pewno wystąpimy do sądu, jest już o tym podjęta decyzja. W tym momencie wybieramy odpowiednią kancelarię, która będzie wszystkich zwolnionych bronić i walczyć o jak najszybsze przywrócenie ich do pracy – wskazał Dariusz Głogowski. Protestujący domagali się także zmiany prawa w kierunku większe ochrony związkowców. - Jako "Solidarność" nie możemy prosić, ale musimy wymóc na PiS zmianę prawa: całkowitą ochronę związkowców. Należy wymóc, by działacz związkowy pracował tak długo, aż wypowie się w jego sprawie sąd – to jedna z deklaracji wygłoszonych przed siedzibą Castoramy.

Poczta Polska ma problemy finansowe. "Solidarność" ujawnia comiesięczne imprezy zarządu

Oprócz manifestacji przed główną siedzibą Castoramy, członkowie "Solidarności" protestowali pod każdym z 79 marketów sieci. Związkowcy rozdawali klientom ulotki i informowali ich o sytuacji zwolnionych związkowców.

(WP.PL) Członkowie "Solidarności" przyjechali z całej Polski pod siedzibę Castoramy. (Fot: Krystian Rosiński)

Pytania dotyczące zwolnionych i protestu wysłaliśmy do Castoramy. Czekamy na stanowisko.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: castorama, nszz "solidarność", gospodarka , wiadomości , prawo pracy

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące