Protest transportowców na Słowacji. Będzie blokada przejść granicznych

Trwający od wtorku protest transportowców z UNAS nie zbliża się do końca. Jak podaje PAP, demonstrantów wsparli kierowcy z drugiego słowackiego zrzeszenia - Związku Przewoźników Drogowych (CzESMAD). CzESMAD rozpoczyna strajk ostrzegawczy. Nie wiadomo natomiast, czy przedstawiciele tego związku dołączą do blokady przejść granicznych.

Do kierowców blokujących przejścia graniczne oficjalny apel wystosował komendant główny policy Milan Luczanski. Wezwał demonstrantów do poszanowania prawa.

- Policja jest po to, by chroniła życie, zdrowie i majątek obywateli. Nie możemy pozwolić, aby na przykład mąż wiozący rodzącą kobietę nie mógł dostać się do szpitala, ponieważ zablokowana jest droga. Zawsze działamy w zgodzie z prawem, najpierw łamiących przepisy wezwiemy do tego, aby zrezygnowali z działań niezgodnych z prawem, a jak to nie zadziała, przejdziemy do sankcji - napisał komendant na oficjalnym profilu policji. Jego pismo cytuje PAP.