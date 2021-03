Przeciętne wynagrodzenie 2021. GUS podał dane za luty

Pandemia i związane z nią obostrzenia negatywnie wpłynęły na rynek pracy w Polsce. Szczególnie w niektórych branżach doszło do zwolnień, ale ogółem w kraju średnia płaca, porównując rok do roku, cały czas rośnie.

"To zapewne w dużej części - jak pokazują dane dotyczące zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw – przyczyniło się do wyraźnego wzrostu liczby etatów (o 19.9 tys.), umożliwiając tym samym redukcję skali spadku zatrudnienia w ujęciu rocznym” – ocenia Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

"Dobre dane z polskiego rynku pracy. Być może płace nie dopisały tak, jak byśmy chcieli (+4,5 proc. rok do roku), ale zmiana zatrudnienia bardzo pozytywna: (+0,3 proc. miesiąc do miesiąca i -1,7 proc. rok do roku ). Obraz rynku pracy jest spójny na wielu płaszczyznach i idziemy w pozytywnym kierunku, do umocnienia rynku pracy” – oceniają ekonomiści mBanku.