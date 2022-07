Przedsiębiorcy wybierają prostą spółkę. 800 nowych podmiotów w rok

Resort rozwoju i technologii przypomniał, że 1 lipca mija rok od wejścia w życie przepisów, które umożliwiają założenie biznesu w formule Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). PSA to rozwiązanie dla innowacyjnych przedsiębiorców. Jej celem jest m.in. wzmocnienie rozwoju start-upów, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie "eksportu" polskich pomysłów za granicę.

Z myślą o polskich start-upach

"Zaprojektowaliśmy PSA z myślą o polskich start-upach" - przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zwrócił uwagę, że to odpowiedź na postulaty środowiska młodych firm. "Wsłuchaliśmy się w głosy młodych firm, poszukujących niszy rynkowej, opartych na innowacyjnych pomysłach, nowoczesnych technologiach oraz kapitale ludzkim . Wspierając działalność innowacyjną, chcemy zatrzymać w Polsce nowe przedsięwzięcia, a także przyciągnąć te zagraniczne" - stwierdził.

Minister dodał, że celem jest, by start-upy tworzone przez polskich innowatorów "były rejestrowane pod polskim prawem i nie musiały przenosić swych siedzib do innych krajów, nawet jeśli znajdą inwestora zagranicznego".

Proste narzędzie

Jak przekazało MRiT, PSA "zyskuje coraz większą popularność". "W ciągu ostatniego roku ponad 800 przedsiębiorców zdecydowało się na prowadzenie biznesu w tej formie prawnej" - poinformował resort. Dodano, że "to duży sukces, tym bardziej, że regulacja weszła w życie w dobie niepewności spowodowanej pandemią COVID-19" .

Przypomniano, że Prosta Spółka Akcyjna opiera się na podstawowych założeniach: pierwszym jest "prostota w praktyce funkcjonowania spółki – czyli łatwe założenie, działanie i ewentualna likwidacja". Drugie to elastyczność – "przepisy nie ograniczają swobody akcjonariuszy, gdy nie jest to konieczne".

Ułatwienia

W PSA do minimum zostały ograniczone wymogi związane z utworzeniem i prowadzeniem spółki. "Łatwiejsza rejestracja, elastyczna struktura kapitałowa i możliwość wyboru optymalnego systemu organów to rozwiązania, które ułatwiają podejmowanie działalności gospodarczej wszystkim, którzy opierają swój pomysł biznesowy na wiedzy, a także posiadają umiejętności do jego doskonalenia - stwierdził resort.